DOLAR FED KARARIYLA DÜŞÜŞE GEÇTİ
Dolar kuru, dün akşam açıklanan Fed faiz kararının ardından yeni güne düşüşle başlayarak 3,8190 seviyesinde dengelendi.
Piyasaların merakla beklediği Fed kararının açıklanmasıyla birlikte değer kaybeden dolar bugün de düşüşünü sürdürerek 3,8190 liradan alıcı buluyor. 4,5180 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,5200 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8470 lira, avronun satış fiyatı ise 4,5230 lira olmuştu.
FED FAİZLERİ ÇEYREK PUAN ARTIRDI
Piyasaların merakla beklediği Fed kararı dün akşam açıklandı ve Fed faizleri çeyrek puan artırarak yüzde 1.00-1.25 bandına çıkardığını duyurdu. Piyasa beklentileri de Fed'in çeyrek puanlık faiz artışı yapacağı yönündeydi.
Faiz kararının ardından yapılan açıklamada da 2018 ve 2019 yıllarına yönelik 25 baz puanlık üçer faiz artışı beklentisi korundu.
Bugün ise piyasaların en önemli gündem maddesi Merkez Bankası'nın faiz toplantısı. Merkez Bankası faizlerle ilgili kararını saat 14.00'da açıklayacak. Piyasalarda MB'nin faiz artırabileceğine yönelik beklentiler bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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