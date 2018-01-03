DOLAR, ENFLASYON VERİLERİNİN AÇIKLANMASIYLA DÜŞÜŞE GEÇTİ
Dolar kuru, enflasyon ve ihracat rakamlarının açıklanmasından sonra 3,77 liranın altına düştü.
Güne 3,77 seviyesinden başlayan ve enflasyon rakamları öncesinde 3.7750'den işlem gören dolar/TL, veri sonrası hafif aşağı yönlü hareket etti. Dolar kuru saat 11:20'de 3.7685'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5370 ve sterlin/TL 5.1255 seviyesinde yer aldı.
"MERKEZ BANKASI FAİZ ADIMI ATMAYABİLİR"
Enflasyon sonrası değerlendirmelerde bulunan Actus Portföy Araştırma Direktörü Gizem Öztok Altınsaç, TL'nin mevcut seviyelerde kalması halinde, TCMB'den faiz tarafında bir hareket beklemediğini söyledi. Altınsaç, enflasyonda tek hanenin ise ancak 2018 son çeyreğinde görülebileceğini ifade etti.
"ENFLASYONDA OLUMSUZ SEYİR SÜRÜYOR"
QNB Finans Yatırım'dan Baş Ekonomist Burak Kanlı, yıllık enflasyondaki düşüşün devam etmesinin beklenebileceğini ancak gıda tarafında büyük bir sürpriz olmadığı takdirde 'tek hane' için yılın son çeyreğine kadar beklemek gerekebileceğini söyledi. Kanlı, "TL'deki değer kaybının ve fiyatlama/ücretlendirme davranışlarındaki bozulmanın enflasyonu olumsuz etkilemeye devam ettiğini görüyoruz. Yani, yıllık enflasyondaki düşüşe karşın enflasyon görünümündeki olumsuz seyir devam ediyor" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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