DOLAR, ENFLASYON SONRASI 3.64'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI
Yeni haftaya dengeli ve yatay görünümünü koruyarak başlayan dolar/TL, beklentilerin üzerindeki mart ayı enflasyon verisi ardından 3.64'ün üzerine çıktı.
Yeni haftaya dengeli ve yatay görünümünü koruyarak başlayan dolar/TL, beklentilerin üzerindeki mart ayı enflasyon verisi ardından 3.64'ün üzerine çıktı. En yüksek 3.6441 lirayı test eden kur, saat 10:50 itibarıyla 3.6415 seviyesinde.
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