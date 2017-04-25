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dolar en düşük seviyeyi gördü

DOLAR EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Dolar/TL, güne yatay başlayarak 3,5700 ile son iki ayın en düşük seviyesini gördü.

Tarih : 25 Nisan 2017, 15:36
Puan Ver : Dolar En Düşük Seviyeyi Gördü(5/10)6


Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar/TL, küresel piyasalarda dolar endeksindeki düşüşe paralel gerileyerek dün 3,5706 seviyesini gördü ve günü 3,5720 seviyesinden tamamladı.



Bugüne yatay bir başlangıç yapan ve Asya piyasalarında 3,5700 ile son iki ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL saat 09.45 itibarıyla 3,5790'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 artışla 3,8905, sterlin/TL ise yüzde 0,22 değer kazancıyla 4,5810'dan işlem görüyor.



 



kaynak:ahaber








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