İstanbul Kapalıçarşı'da 3,8060 liradan alınan dolar, 3,8080 liradan satılıyor. 4,6930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6950 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8130 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6910 lira olmuştu.

CARİ DENGE VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Bu hafta izlenecek veriler arasında ABD enflasyon oranlarının yanı sıra Türkiye'deki cari denge verileri öne çıkıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin zaten yatırım yapılabilir seviyenin altında olan kredi notunu sürpriz şekilde bir kademe daha düşürmesinin ardından dolar/TL'de geçtiğimiz sınırlı yükseliş gözlenerek 3.83 seviyeleri görülmüştü, faizlerde de yukarı hareket devam etmişti.

EURO TARİHİ ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelen açıklamaların ardından euro/TL ise tarihi zirveyi görmüştü. Bankacılar, Türk Lirası'nın diğer EM para birimlerinden negatif ayrışmadığını ancak son günlerde yüksek bir seyir izleyen euro/TL de ECB'nin açıklamasından gerektiğinde tahvil alımlarını artırma ifadesini çıkarmasının etkili olduğunu belirtiyor.

Kaynak: haberinburada