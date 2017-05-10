

Küresel piyasalarda artan risk iştahı yatırımcıların dolar talebini azaltırken, gelişmekte olan ülke varlıklarına ilgiyi yükseltti. Türk lirası, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel değer kazanırken, dünkü kapanışa göre benzerlerine göre en iyi performansı gösteren para birimi olması dikkati çekiyor.







Dolar karşısında TL yüzde 1,05 yükselirken, Güney Afrika randı yüzde 0,9, Meksika pesosu yüzde 0,6, Polonya zlotisi yüzde 0,3 değer kazandı.







Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında etkili olan kar satışlarının, TL'deki güçlenmenin desteği ile karşılandığı görülürken, günün ikinci yarısında güçlenen alımlar endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 95.735,72 puana taşıdı.







kaynak:ahaber