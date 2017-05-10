

Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle döviz kurları yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken, BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 95.735,72 puana taşıdı.







Küresel piyasalarda artan risk iştahı yatırımcıların dolar talebini azaltırken, gelişmekte olan ülke varlıklarına ilgiyi yükseltti. Türk lirası, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel değer kazanırken, dünkü kapanışa göre benzerlerine göre en iyi performansı gösteren para birimi olması dikkati çekiyor.







kaynak:milliyet