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dolar düşüyor, borsa rekorlar kırıyor

DOLAR DÜŞÜYOR, BORSA REKORLAR KIRIYOR

Döviz kurları yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken, BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 95.735,72 puana taşıdı.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 15:58
Puan Ver : Dolar Düşüyor, Borsa Rekorlar Kırıyor(7/10)7


Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle  döviz kurları yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken, BIST 100 endeksi, gördüğü en  yüksek seviye rekorunu 95.735,72 puana taşıdı.



Küresel piyasalarda artan risk iştahı yatırımcıların dolar talebini  azaltırken, gelişmekte olan ülke varlıklarına ilgiyi yükseltti. Türk lirası,  diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel değer kazanırken, dünkü  kapanışa göre benzerlerine göre en iyi performansı gösteren para birimi olması  dikkati çekiyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Dolar  Düşüyor  Borsa  Rekorlar  Kırıyor    haber

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