DOLAR DÜŞÜŞÜNÜ BEŞİNCİ GÜNE TAŞIYOR
Dolar, petrolün güçlü yükselmesinin ardından önemli paralar karşısında beş günlük düşüşünü sürdürdü
Dolar, petrolün dört ayın en güçlü haftalık yükselişini gerçekleştirmesiyle önemli paralar karşısındaki beş günlük düşüşünü sürdürdü. Asya piyasalarının çoğu kapalıyken, Japonya hisse senetleri dalgalı seyretti.
Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Tokyo saatiyle 12:16'da Perşembe günkü 1,227.18 seviyesinden 1,226.75 puıan seviyesine inerek, beş günlük düşüşünü tamamladı. Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve ABD'de finansal piyasalar Cuma günü noel nedeniyle kapalı olacak.
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