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Dolar düşüşe geçti! İşte ilk rakamlar

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ! İŞTE İLK RAKAMLAR

Dolar kuru yeni güne hafif bir düşüş eğilimi ile başladı. Dolar ilk işlemlerin ardından 3,81 TL'nin altında işlem görüyor.

Tarih : 06 Mart 2018, 09:30
Puan Ver : Dolar Düşüşe Geçti! İşte İlk Rakamlar(7/10)3

Dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen şubat ayı enflasyonu sonrası yukarı yönlü hareketlenen dolar/TL, gün içinde 3,83 TL'ye kadar çıktı. Öğleden sonra gelen düşüşle ise tekrar 3,81TL seviyelerine geriledi. Bu sabah ise kur güne düşüşle başladı. Saat 07.30 itibariyle dolar kuru 3.8060 TL seviyesine gerilerken, euro 4.7020 TL'de bulunuyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARINDA

Bugün piyasaların seyri açısından önemli bir veri gündemi bulunmazken, gözler Merkez Bankasının yarın açıklanacak faiz kararına çevrildi. Uzmanlar, bankadan faizlerle ilgili bir değişiklik kararının gelmesini beklemiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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