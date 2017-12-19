Dün Güney Afrika'da yapılan seçimlere yönelik beklentilerle değer kazanan Güney Afrika randı öncülüğünde gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu hava TL'yi de etkiledi. Dolar kuru dün akşam 3,83'lü seviyelere kadar geriledi.

GÜNEY AFRİKA SEÇİMLERİ OLUMLU YANSIDI

Dolar kuru dünkü olumlu seyrin ardından bugüne de sakin bir başlangıç yaptı. Dolar saat 08.30 itibariyle 3.8270 TL'den el değiştirirken, euro ise 4.5120 TL oldu.

Güney Afrika'nın iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) partisinde şiddetli tartışmalar eşiğinde Devlet Başkanı Jacob Zuma'dan sonraki parti liderinin seçimi için Devlet Başkanı Yardımcısı Cyril Ramaphosa ile Zuma'nın desteklediği eski eşi aynı zamanda eski bir bakan olan Nkosazana Dlamini-Zuma aday gösterildi. Önceleri sendikacı iken daha sonra iş dünyasına geçen Ramaphosa şimdi Güney Afrika'nın en zengin insanlarından biri. Ramaphosa'nın seçimi kazanacağına dair beklentiler ise bugün randın değer kazanmasına neden oldu.

Kaynak: haberinburada