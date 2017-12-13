DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar güne düşüşle başlamasının ardından 3,8380 seviyesinde dengelendi.
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi dün dar bant içinde dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 3,8463'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından 3,8380 seviyesinde dengelendi.
EURO DA DÜŞÜŞTE
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 3,8361'e kadar geriledi ve saat 09.25 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3,8380 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,11 düşüşle 4,5145'ten, sterlin/TL de yüzde 0,10 gerileyerek 5,1186'dan alıcı buluyor.
Analistler, bugün açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının dolar kuru başta olmak üzere piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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