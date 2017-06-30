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dolar dalgalı seyri sürdürüyor

DOLAR DALGALI SEYRİ SÜRDÜRÜYOR

Dolar/TL küresel piyasalar odaklı 3.50 civarındaki dalgalı seyrini sürdürüyor.

Tarih : 30 Haziran 2017, 10:17
Puan Ver : Dolar Dalgalı Seyri Sürdürüyor(5/10)6


Global merkez bankaları kararları, küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerinin takip edildiği dolar/TL 3.50 civarındaki dalgalı seyrini sürdürüyor.



Dün akşam saatlerinde 3.52 civarında işlem gören dolar/TL bu sabah güne 3.5263/3.5274 seviyesinde başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 3.7781/3.7794, euro/TL 4.0299/4.0315 seviyesinde.



Bankacılar, Nisan ortasından beri 3.50 civarında dalgalanan kurda henüz bir yöne kırılım gerçekleşmediğini; bunun için yeterli sebep oluşmadığını belirtiyorlar.



Küresel piyasalarda dolar, dünyanın önde gelen merkez bankalarının gevşek para politikası döneminin sonuna yaklaşıldığı sinyallerini vererek sterlin, euro ve Kanada dolarına değer kazandırmalarıyla beraber kayıplarına bugün de devam ederken; Asya borsaları Avrupa ve ABD piyasalarındaki zayıf seyirden olumsuz etkilendi.



 



kaynak:dünya








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