Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

dolar dalgalı bir seyir izliyor

DOLAR DALGALI BİR SEYİR İZLİYOR

Referandum öncesi son işlem gününde dolar/TL'de dalgalı seyir izleniyor.

Tarih : 14 Nisan 2017, 11:07
Puan Ver : Dolar Dalgalı Bir Seyir İzliyor(5/10)5


Referandum öncesi son işlem gününe girilmesine karşın sonucun tam olarak ne çıkacağına ilişkin halen net bir izlenim edilememiş olması piyasalarda dalgalanma yaratırken, paskalya öncesi küresel piyasaların da büyük oranda kapalı olması nedeniyle düşük hacimli seyir öngörülüyor.



Dün sabah saatlerinde 3.6429'a kadar gerileyen kur iyimserliğini koruyamayarak dün 3.67'li seviyelere yükseldi. Bankacılar yükselişte referandum belirsizliğini kurumsal döviz talebini ve küresel piyasaları gösterdiler. Dün akşam saatlerinde günü 3.67'nin üzerinde tamamlayan kur güne 3.66 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 9.25 itibarıyla 3.6714 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise aynı saatte 3.8994 seviyesindeydi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Dolar  Dalgalı  Bir  Seyir  İzliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER