DOLAR DALGALI BİR SEYİR İZLİYOR
Referandum öncesi son işlem gününde dolar/TL'de dalgalı seyir izleniyor.
Referandum öncesi son işlem gününe girilmesine karşın sonucun tam olarak ne çıkacağına ilişkin halen net bir izlenim edilememiş olması piyasalarda dalgalanma yaratırken, paskalya öncesi küresel piyasaların da büyük oranda kapalı olması nedeniyle düşük hacimli seyir öngörülüyor.
Dün sabah saatlerinde 3.6429'a kadar gerileyen kur iyimserliğini koruyamayarak dün 3.67'li seviyelere yükseldi. Bankacılar yükselişte referandum belirsizliğini kurumsal döviz talebini ve küresel piyasaları gösterdiler. Dün akşam saatlerinde günü 3.67'nin üzerinde tamamlayan kur güne 3.66 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 9.25 itibarıyla 3.6714 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise aynı saatte 3.8994 seviyesindeydi.
kaynak:hürriyet
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