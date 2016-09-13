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dolar bu tatili de pas geçmedi!

DOLAR BU TATİLİ DE PAS GEÇMEDİ!

Piyasaların tatilde olduğu günlerde hareketlenen ya da rekor tazeleyen dolar bu bayramı da pas geçmiyor. Dün 3 sınırına dayanan dolar/TL bugün de 2.98`den işlem görüyor.

Tarih : 13 Eylül 2016, 11:55
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Piyasaların tatilde olduğu günlerde hareketlenen ya da rekor tazeleyen dolar bu bayramı da pas geçmiyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz artırımına gidebileceği ihtimalinin tekrar gündeme gelmesiyle gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında erirken, dolar/TL de dün 3 sınırına dayandı.



Kur bugün 2.98 seviyesinden işlem görüyor.








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