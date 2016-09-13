Piyasaların tatilde olduğu günlerde hareketlenen ya da rekor tazeleyen dolar bu bayramı da pas geçmiyor. Dün 3 sınırına dayanan dolar/TL bugün de 2.98`den işlem görüyor.



Piyasaların tatilde olduğu günlerde hareketlenen ya da rekor tazeleyen dolar bu bayramı da pas geçmiyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz artırımına gidebileceği ihtimalinin tekrar gündeme gelmesiyle gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında erirken, dolar/TL de dün 3 sınırına dayandı.







Kur bugün 2.98 seviyesinden işlem görüyor.