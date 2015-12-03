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dolar baş döndürüyor !

DOLAR BAŞ DÖNDÜRÜYOR !

Cuma günü 2.93`ü aşan, ardından bu hafta 2.88`in de altını test eden dolar/TL, bu sabah 2,88`in üzerinde işlem görüyor.

Tarih : 03 Aralık 2015, 12:00
Puan Ver : Dolar Baş Döndürüyor !(7/10)7


Türkiye'nin Suriye sınırında bir Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından geçen hafta yönünü yukarı çeviren ardından ise haftaya bu kayıplarını önemli bölümünü telafi ederek başlayan dolar/TL'yi jeopolitik gelişmeler ve ABD'nin faiz artışlarına yaklaştığını destekleyen açıklamalar baskılamaya devam ediyor.



Cuma günü 2.93'ü aşan, ardından bu hafta 2.88'in de altını test eden dolar/TL dün akşam saatlerinde 2.89 civarında işlem gördü. Kur bu sabah ise saat 08.44'te 2.8900/2.8948 seviyesinden işlem gördü ve düne göre anlamlı bir değişim göstermedi.








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