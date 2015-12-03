

Türkiye'nin Suriye sınırında bir Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından geçen hafta yönünü yukarı çeviren ardından ise haftaya bu kayıplarını önemli bölümünü telafi ederek başlayan dolar/TL'yi jeopolitik gelişmeler ve ABD'nin faiz artışlarına yaklaştığını destekleyen açıklamalar baskılamaya devam ediyor.







Cuma günü 2.93'ü aşan, ardından bu hafta 2.88'in de altını test eden dolar/TL dün akşam saatlerinde 2.89 civarında işlem gördü. Kur bu sabah ise saat 08.44'te 2.8900/2.8948 seviyesinden işlem gördü ve düne göre anlamlı bir değişim göstermedi.