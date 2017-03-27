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dolar abd etkisiyle haftaya düşüşle başladı

DOLAR ABD ETKİSİYLE HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

ABD'de Başkan Donald Trump'ın sağlık tasarısını Kongre'den geçirememesi ve Trump'a olan desteğe ilişkin soru işaretleri dolar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Tarih : 27 Mart 2017, 09:39
Puan Ver : Dolar Abd Etkisiyle Haftaya Düşüşle Başladı(10/10)9


ABD'de Başkan Donald Trump'ın sağlık tasarısını Kongre'den geçirememesi ve Trump'a olan desteğe ilişkin soru işaretleri dolar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.



Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi, 2 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini görürken, dolar içeride de güne düşüşle başladı ve 3.60 TL'nin altını gördü.



 



kaynak:habertürk








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