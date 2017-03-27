ABD'de Başkan Donald Trump'ın sağlık tasarısını Kongre'den geçirememesi ve Trump'a olan desteğe ilişkin soru işaretleri dolar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.



ABD'de Başkan Donald Trump'ın sağlık tasarısını Kongre'den geçirememesi ve Trump'a olan desteğe ilişkin soru işaretleri dolar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.



Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi, 2 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini görürken, dolar içeride de güne düşüşle başladı ve 3.60 TL'nin altını gördü.







kaynak:habertürk