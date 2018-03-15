DOLAR 3,90 LİRA SEVİYESİNİ AŞTI
Türk Lirası bugün euro ve sterlin karşısında dip seviyelere gerilerken dolar da 3,90 lirayı aştı.
Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle dolarda artışı sürdürüyor. Türk Lirası bugün euro ve sterlin karşısında dip seviyelere gerilerken dolar da 3,90 lirayı aştı.
SON 3 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ
Faizlerdeki yükselişin etkisiyle dolar/TL 3,90 lira ile 4 Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Euro 4.8250 ve sterlin 5.4520'ye yükselerek TL karşısında tarihi zirvelerini gördü. Döviz sepeti de 4.3625 ile rekor yineledi.
Kaynak: haberinburada
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