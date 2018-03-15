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Dolar 3,90 Lira Seviyesini Aştı

DOLAR 3,90 LİRA SEVİYESİNİ AŞTI

Türk Lirası bugün euro ve sterlin karşısında dip seviyelere gerilerken dolar da 3,90 lirayı aştı.

Tarih : 15 Mart 2018, 17:30
Puan Ver : Dolar 3,90 Lira Seviyesini Aştı(10/10)6

Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle dolarda artışı sürdürüyor. Türk Lirası bugün euro ve sterlin karşısında dip seviyelere gerilerken dolar da 3,90 lirayı aştı.

SON 3 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Faizlerdeki yükselişin etkisiyle dolar/TL 3,90 lira ile 4 Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Euro 4.8250 ve sterlin 5.4520'ye yükselerek TL karşısında tarihi zirvelerini gördü. Döviz sepeti de 4.3625 ile rekor yineledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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