Dolar 3,88 Liradan Alıcı Buluyor
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Dolar 3,88 Liradan Alıcı Buluyor

DOLAR 3,88 LİRADAN ALICI BULUYOR

Merkez Bankasının faiz artışı piyasaların beklentilerini karşılamayınca yükselişe geçen dolar, haftanın son işlem gününe 3,88 liradan başladı.

Tarih : 15 Aralık 2017, 10:20
Puan Ver : Dolar 3,88 Liradan Alıcı Buluyor(6/10)2

Dolar fiyatları önceki gece ABD'den gelen FED'in çeyrek puanlık faiz artışına çok büyük tepki göstermemiş gözünü Merkez Bankası'ndan gelecek son dakika haberlerine dikmişti. Geç Likidite Penceresi Borç Verme faizinde 100 baz puan artış bekleyen piyasalar umduğunu bulamadı. Merkez Bankası faiz artışı kararının 50 baz puanla beklentilerin altında kalması ile dolar kurunda dün hızlı bir hareket yaşandı. Faiz kararı gelmeden önce 3.83 TL seviyesinde olan dolar kuru dakikalar içerisinde süratle 3.89 TL sınırına, euro ise 4.59 sınırına dayanmıştı.

GÜNÜN İLK SAATLERİNDE SAKİN SEYİR İZLİYOR

Gün içerisinde hafif bir gevşeme görülen dolar fiyatlarında öğlen 3.8680 TL'den yatay seyrini koruyan dolar akşam saatlerinde ise direnç noktasını aşarak 3.88 TL eşiğini geçti.

Dolar fiyatları haftanın son gününde yatay seyirle sabah saat 08:15 sularında 3.8825 TL'den el değiştiriyor. Euro ise 4.58 sınırının hemen altında alıcı buluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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