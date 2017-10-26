Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Dolar 3,83 Seviyesini Gördü, Euro Tarihi Rekoru Kırdı

DOLAR 3,83 SEVİYESİNİ GÖRDÜ, EURO TARİHİ REKORU KIRDI

Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra yükselişe geçen dolar, piyasalar kapandıktan sonra 3,83 seviyesini aştı. Euro ise 4,48'i geçerek, tarihi rekoru kırdı.

Tarih : 26 Ekim 2017, 21:50
Puan Ver : Dolar 3,83 Seviyesini Gördü, Euro Tarihi Rekoru Kırdı(6/10)2

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararları ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının izlendiği piyasada kur bugün ağırlıklı 3.76-3.78 bandında dalgalanırken, piyasanın kapanış saatlerine doğru yukarı yönlü hızlı bir hamle yaptı ve 3,83 seviyesinin üzerine çıktı.

DOLAR 3,80'İN ÜZERİNDE SABİTLENDİ

Bu sabah 3.7630/3.7649 seviyesinde olan dolar/TL, saat 19:30 itibariyle 3.83'ten işlem gördü.

EURO TARİHİ REKORU KIRDI

Euro ise aynı saatlerde Türk Lirası karşısında gün içinde 4,46-4,47 seviyesinde seyrettikten sonra 4,42 seviyesinde günü kapatmıştı. Ancak piyasalarında kapanmasının ardından uluslararası piyasada euro 4,48 seviyesine ulaşarak tarihinin rekorunu kırdı.

BORSA 1 PUANA YAKIN DÜŞTÜ

Borsa İstanbul (BİST) 100 ise günü yüzde 0,94 düşüşle 107.344 puandan kapattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dolar  383  Seviyesini  Gördü  Euro  Tarihi  Rekoru  Kırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER