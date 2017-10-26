DOLAR 3,83 SEVİYESİNİ GÖRDÜ, EURO TARİHİ REKORU KIRDI
Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra yükselişe geçen dolar, piyasalar kapandıktan sonra 3,83 seviyesini aştı. Euro ise 4,48'i geçerek, tarihi rekoru kırdı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararları ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının izlendiği piyasada kur bugün ağırlıklı 3.76-3.78 bandında dalgalanırken, piyasanın kapanış saatlerine doğru yukarı yönlü hızlı bir hamle yaptı ve 3,83 seviyesinin üzerine çıktı.
DOLAR 3,80'İN ÜZERİNDE SABİTLENDİ
Bu sabah 3.7630/3.7649 seviyesinde olan dolar/TL, saat 19:30 itibariyle 3.83'ten işlem gördü.
EURO TARİHİ REKORU KIRDI
Euro ise aynı saatlerde Türk Lirası karşısında gün içinde 4,46-4,47 seviyesinde seyrettikten sonra 4,42 seviyesinde günü kapatmıştı. Ancak piyasalarında kapanmasının ardından uluslararası piyasada euro 4,48 seviyesine ulaşarak tarihinin rekorunu kırdı.
BORSA 1 PUANA YAKIN DÜŞTÜ
Borsa İstanbul (BİST) 100 ise günü yüzde 0,94 düşüşle 107.344 puandan kapattı.
Kaynak: haberinburada
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