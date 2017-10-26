Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararları ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının izlendiği piyasada kur bugün ağırlıklı 3.76-3.78 bandında dalgalanırken, piyasanın kapanış saatlerine doğru yukarı yönlü hızlı bir hamle yaptı ve 3,83 seviyesinin üzerine çıktı.

DOLAR 3,80'İN ÜZERİNDE SABİTLENDİ

Bu sabah 3.7630/3.7649 seviyesinde olan dolar/TL, saat 19:30 itibariyle 3.83'ten işlem gördü.

EURO TARİHİ REKORU KIRDI

Euro ise aynı saatlerde Türk Lirası karşısında gün içinde 4,46-4,47 seviyesinde seyrettikten sonra 4,42 seviyesinde günü kapatmıştı. Ancak piyasalarında kapanmasının ardından uluslararası piyasada euro 4,48 seviyesine ulaşarak tarihinin rekorunu kırdı.

BORSA 1 PUANA YAKIN DÜŞTÜ

Borsa İstanbul (BİST) 100 ise günü yüzde 0,94 düşüşle 107.344 puandan kapattı.

Kaynak: haberinburada