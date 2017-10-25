DOLAR, 3.80 SEVİYESİNE DAYANARAK YILIN REKORUNA YAKLAŞTI
Dolar fiyatları akşam saatlerinde 3,80'i gördü. Dolarda küresel bazda güçlü seyir, ABD ile yaşanan vize sorunları ve jeopolitik riskler Türk Lirası'nı baskı altında tutmaya devam ediyor.
22 OCAK'TA REKOR KIRMIŞTI
Dolar/TL bu akşam uluslararası piyasalarda 22 Ocak'tan beri denemediği 3.80 seviyesine ulaştı. Euro ise 4,47 seviyesinde işlem görüyor. Dolar, 22 Ocak'ta 3.8775 ile tarihi rekorunu kırmıştı.
ABD VERİLERİ ETKİLİ OLDU
Günü 3.69-3.72 TL bandında geçiren dolar, akşam saatlerinde ABD'de açıklanan imalat PMI verisinin doları küresel bazda olumlu etkilemesi ile yükselişe geçti. Dolar fiyatları 25 Ekim akşam saatlerinde 3.80'e kadar yükselereK 10 ayın rekorunu kırdı. Euro da aynı şekilde yükselerek, 4,47 seviyesinde işlem gördü.
Ancak 3.80'i gören dolar, daha sonra 3.77 seviyesinde dengelendi.
GÖZLER MERKEZ BANKASINDA
Bu hafta gözler Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararında olacak. Anketlere göre, faiz oranlarında değişiklik beklenmiyor.
ABD, YENİ FED BAŞKANINI BEKLİYOR
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için adı geçen kişilerle ilgili yapılacak açıklamaların da döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7630 seviyesinin direnç, 3,70 ve 3,68 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.
VİZE KRİZİ ETKİLİ OLDU
ABD ile vize sorunundaki yeni gelişmeler ve Irak ve Suriye'deki çatışmalara odaklanan bölgedeki jeopolitik risklerin sürmesiyle, dolar, Türk lirası karşısında 3,75 liranın üzerine çıktı.
Kaynak: haberinburada
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