DOLAR 3.72 SEVİYESİNDE...
Uluslararası piyasalarda Dolar/TL güne 3.72 seviyesinden, Euro/TL ise 3.94seviyesinden başladı.
Önceki gün 3.72 seviyesinden kapanan Dolar/TL uluslararası piyasalarda güne yine 3.72 seviyesinden başladı.
Dolar/TL bugün en düşük 3,7278, en yüksek 3,7350 seviyesini gördü.
Dün 3.9528 seviyesinden kapanan Euro/TL ise uluslararası piyasalarda güne 3.9492 seviyesinden başlangıç yaptı.
kaynak:milliyet
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