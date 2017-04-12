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dolar 3.70'in altını gördü

DOLAR 3.70'İN ALTINI GÖRDÜ

Piyasalarda referandum bekleyişi sürerken kurda sınırlı iyimserlik devam ediyor. Dolar fiyatları yeni güne kritik seviye olan 3.70 seviyesinin altında başlarken ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürdü ve 3.68 seviyesinin altına geriledi.

Tarih : 12 Nisan 2017, 10:34
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Referanduma kısa bir süre kala dolar/TL'de küresel jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalar izlenmeye devam edilirken gelişmekte olan ülke para birimi genelindeki iyimserlikle kurda sınırlı aşağı yön devam ediyor.



Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi son haftaya girilirken dolar/TL'de şimdilik sakin ve bu hafta itibarıyla aşağı yönlü bir seyir söz konusu.



Dolar/TL geçen hafta 3.75 seviyesini test ettikten sonra dün günü 3.71'in hemen üzerinde tamamlamıştı. Kur bu sabah da düşüşünü sürdürerek güne 3.70 seviyesinin altında başladı. Dolar fiyatları ilerleyen saatlerde en düşük 3.6790 seviyesini görürken saat 10.19 itibarıyla bankalararası piyasada 3.6800 seviyesinden işlem gördü.



Euro/TL ise güne 3.92 seviyesinden başlarken, şu saatlerde 3.9069 seviyesinden işlem gördü.



 



kaynak:hürriyet








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