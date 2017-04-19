DOLAR 3.65 SEVİYESİNDE...
Dün günü 3,6850'den tamamlayan dolar uluslararası piyasalarda 3,6570'ten işlem görüyor.
Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3,6570 seviyesinde yer alıyor. Dolar dün günü 3,6850'den tamamlamıştı.
Euro 3,9210'dan işlem görürken euro/dolar 1,0720 seviyesinde. Brent petrol 54,77, altının onsu ise 1287 dolardan işlem görüyor.
Haftaya gerileme ile başlayan dolar/TL, dün Sabah ilk işlemlerde 3,71 seviyesini gördü. Referandum sonrasında kazanımlarının büyük kısmını geri veren TL, sonrasında dolar karşısında 3.68 seviyesinin altını test etti. Genel olarak günü 3.68.-3.69 bandında hareket ederek geçiren kur, bu bölgede dengelenme çabası içerisine girdi.
kaynak:milliyet
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