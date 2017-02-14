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dolar 3,64 ün altını gördü

DOLAR 3,64 ÜN ALTINI GÖRDÜ

Dolar/TL küresel piyasalarda azalan dolar talebinin desteği ile 3,64'ün altını gördü.

Tarih : 14 Şubat 2017, 14:54
Puan Ver : Dolar 3,64 Ün Altını Gördü(5/10)3


Dolar/TL küresel piyasalarda azalan dolar talebinin desteği ile 3,64'ün altını gördü.



Güne düşüşle başlayan dolar/TL, küresel piyasalarda doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesinden bulduğu destekle 9 Ocak'tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 3,6388'e kadar geriledi.



Bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla toparlayan dolar/TL, saat 14.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 3,6470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kaybederek 3,8790, sterlin/TL yüzde 1,0 düşüşle 4,5520'den alıcı buluyor.



 



kaynak:haberler








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