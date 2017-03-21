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dolar 3,60'ın altına indi!

DOLAR 3,60'IN ALTINA İNDİ!

Dolar yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından düşüşe geçti.

Tarih : 21 Mart 2017, 16:59
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Dolar yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından düşüşe geçti. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararının ardından 3.60'a gerileyen kur biraz toparlanmasının ardından yeniden düşüşe geçti ve 3.60 seviyesinin altını gördü.



Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 3,60'a gerileyen kur biraz toparlanmasının ardından yeniden düşüşe geçti ve şubat sonundan beri ilk kez 3,60 seviyesinin altını gördü. Euro da 3,90'ın altında hareket ediyor.



 



kaynak:sabah






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