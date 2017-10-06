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Dolar 3,60 TL'yi Aştı, 3 Ayın Zirvesine Çıktı

DOLAR 3,60 TL'Yİ AŞTI, 3 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

ABD'de yaşanan siyasi gelişmeler ve Merkez Bankası FED'in aralık ayında faiz artışı yapacağı beklentisiyle dolar Temmuz ayından bu yana ilk kez 3,60 seviyesini aştı.

Tarih : 06 Ekim 2017, 11:10
Puan Ver : Dolar 3,60 Tl'yi Aştı, 3 Ayın Zirvesine Çıktı(7/10)3

Dün akşam saatlerinde 3.5750 civarında işlem gören dolar/TL bugün güne yükselişle saat 0856'da 3.5850/3.5890 seviyesinde başladı. Dolar TL kuru saat 09:50 itibarıyla 3.60 seviyesini aştı.

DÜNE KADAR SAKİN BİR SEYİR İZLİYORDU

Güçlü ABD verilerinden ve ABD'deki siyasi gelişmelerden destek bulan doların yaklaşık üç ayın zirvesine çıkmasıyla dolar/TL'de güne yükselişle başlarken bankacılar bugün için piyasada yön belirleyici gelişmenin ABD istihdam raporu olacağını belirtiyorlar.

Dolar/TL, Kuzey Irak'taki gelişmelerin yarattığı jeopolitik risk ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık'ta faiz artışı yapacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle üç haftada 3.39'lu seviyelerden 3.59'lara yükseldikten sonra bu seviyenin altında düne kadar sakin bir seyir izliyordu.

Bu sakin seyri değiştiren ise dün gece dolardaki değer kazancı oldu. Küresel piyasalarda dolar, ABD vergi reformlarına ilişkin ilerleme beklentisiyle temel para birimleri karşısında yedi haftanın yeni zirvesinde seyrederken; işlemciler, kısa vadede katalizör olarak ise ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyorlar.

KASIRGA DOLARI VURDU

Dolar, ABD fabrika siparişlerinin Ağustos ayında daha önce açıklanandan yüksek gelerek, işletme harcamalarındaki artışın Harvey ve Irma kasırgalarının yarattığı ekonomik kayıpların bir kısmını telafi edebileceğini göstermesinden ilave destek buldu.

Doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks 94.112 ile Ağustos ortasından bu yana en yüksek seviyesine yükseldikten sonra bu sabah itibarıyla hala 94 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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