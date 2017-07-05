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Dolar 3.60 Seviyesine Yaklaştı 05-07-2017
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dolar 3.60 seviyesine yaklaştı 05-07-2017

DOLAR 3.60 SEVİYESİNE YAKLAŞTI 05-07-2017

Nisan ortasından beri 3.50 civarında dalgalandıktan sonra hafta başında küresel piyasalara paralel yönünü yukarı çeviren dolar/TL güne 3.5520 seviyesinde başladı. Dolar kısa süre sonra 3.58 seviyesini gördü.

Tarih : 05 Temmuz 2017, 15:42
Puan Ver : Dolar 3.60 Seviyesine Yaklaştı 05-07-2017(9/10)7


Haftaya 3.52'nin hemen altında başlayan ve 30 Mayıs'tan beri ilk kez 3.56 seviyesini test eden dolar/TL TRYTOM=D3 dün günü 3.56 civarında tamamladı. Kur bu sabah da güne saat 0855'te 3.5555/3.5576 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 3.7959/3.7984, euro/TL 4.0364/4.0393 seviyesinde.



Dolar/TL saat 10:40'da 3.5835 seviyesini gördü. Euro ise 4.0706 seviyesine yükseldi. 



ABD'de piyasalarının dün tatil nedeniyle kapalı olması ve piyasaya yön verecek verilerin olmaması nedeniyle sakin bir seyir görülürken, akşam saatlerinde açıklanacak olan Fed toplantı tutanakları hareketlilik yaratabilir.



 



 








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