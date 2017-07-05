

Haftaya 3.52'nin hemen altında başlayan ve 30 Mayıs'tan beri ilk kez 3.56 seviyesini test eden dolar/TL TRYTOM=D3 dün günü 3.56 civarında tamamladı. Kur bu sabah da güne saat 0855'te 3.5555/3.5576 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 3.7959/3.7984, euro/TL 4.0364/4.0393 seviyesinde.



Dolar/TL saat 10:40'da 3.5835 seviyesini gördü. Euro ise 4.0706 seviyesine yükseldi.



ABD'de piyasalarının dün tatil nedeniyle kapalı olması ve piyasaya yön verecek verilerin olmaması nedeniyle sakin bir seyir görülürken, akşam saatlerinde açıklanacak olan Fed toplantı tutanakları hareketlilik yaratabilir.







