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dolar 3.59 seviyesinde

DOLAR 3.59 SEVİYESİNDE

Dün günü 3,56 seviyesinden kapatan dolar, uluslararası piyasalarda güne 3,59'dan başladı.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 10:07
Puan Ver : Dolar 3.59 Seviyesinde(5/10)6


Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3,5916 seviyesinde. Dolar dün günü 3,5645'den tamamlamıştı. Euro/TL 3,9264'den işlem görürken, euro/dolar 1,0930 seviyesinde yer alıyor.



Brent petrol 49,35, altının ons fiyatı da 1227,98 dolardan işlem görüyor.



KÜRESEL DEĞERLENME KURU YÜKSELTTİ



Fransa seçimlerinin de desteğiyle haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, dün Sabah saatlerinde 3,5283 seviyesine kadar geriledi. Küresel konjonktüre bağlı fiyat hareketlerinden kaynaklı olarak kur, dün öğle saatlerine doğru yükselişe geçti ve 3.5664 seviyesine kadar çıktı. Dün kurda işlemler genel olarak 3.56 seviyesi üzerinde gerçekleşti.



Merkez Bankası ek sıkılaşma önlemlerinin TL'nin görece iyi seviyelerde kalmasını sağladığını belirten analistler, bunun bir süre sonra konjonktürel fiyat baskılarının önüne geçmesinin zor olacağını düşünüyor. Dolardaki momentum açısından bu hafta ABD'den gelecek olan TÜFE ve perakende satışlar verileri büyük önem taşıyor.



 



kaynak:milliyet








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