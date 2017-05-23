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dolar 3.56 seviyesinde

DOLAR 3.56 SEVİYESİNDE

Geçen haftanın son işlem gününde 3.6415 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, uluslararası piyasalarda güne 3.5648'den başladı.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 10:33
Puan Ver : Dolar 3.56 Seviyesinde(8/10)5


Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.5648 seviyesinde. Dolar dün günü 3.5610'dan tamamlamıştı.



Euro/TL 4.0118'den işlem görürken, euro/dolar 1.1250 seviyesinde yer alıyor.



Brent petrol 53.60, altının ons fiyatı da 1262.25 dolardan işlem görüyor.



 



kaynak:milliyet








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