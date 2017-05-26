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dolar 3.55 seviyesinde işlem görüyor

DOLAR 3.55 SEVİYESİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

Dolar fiyatlarının 3.55 seviyesinin hemen üzerindeki seyir sürerken, piyasalarda olası bir kabine revizyonu takip edilmeye devam ediliyor.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 16:12
Puan Ver : Dolar 3.55 Seviyesinde İşlem Görüyor(5/10)3


Dolar/TL 3.55'in hemen üzerindeki seyrini sürdürürken bankacılar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Brüksel'e hareketi öncesi söylemlerine paralel olası bir kabine revizyonunu izlemeye devam ediyorlar.



Geçen hafta 3.6415'e kadar yükselen dolar/TL dolardaki değer kaybına paralel bu hafta boyunca 3.55'in hemen üzerinde dalgalı bir seyir izledi. Dün açıklanan Fed tutanakları sonrası 3.55'in altını test eden kur bu seviyede tutunamayarak dün günü 3.5650 civarında tamamladı. Dolar kuru bugün de güne anlamlı bir değişim göstermeyerek 3.57 sınırında başladı. Dolar fiyatları saat 09.23 itibarıyla 3.5690 seviyesinden işlem görürken, euro fiyatları aynı dakikalarda 3.9955 seviyesindeydi.



Piyasalar tarafından özellikle ekonomi yönetiminde değişiklik yapılıp yapılmayacağı, yapılır ise nasıl bir değişikliğe gidileceği yakından takip ediliyor.



Kur neredeyse son bir aydır işlem gördüğü 3.55-3.65 bandındaki seyrine devam ederken bankacılar bu banttan her iki yöne de kırılma yaşanmasını şimdilik öngörmüyorlar.



 



kaynak:hürriyet








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