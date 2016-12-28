Apple Yapay Zeka Araştırmalarına Başladı
Beşiktaş'ın Vazgeçilmez İsmi Cenk Tosun
Emrah Serbes'ten Behzat Ç. Açıklaması
Dikkat! Yetersiz Ağız Bakımı Öldürüyor
Tsk: 8 Pkk'lı Terörist Teslim Oldu
Vefatının 80. Yılında Akif'i Anlamak
Dolar 3,54'e Yükseldi
Yeni Yıla Ağaç Keserek Değil Fidan Dikerek Girin
Kabil'de Milletvekiline Bombalı Saldırı
Karlov Suikastı Sırasındaki İfadesiyle Hafızalara ...
Türk Jetleri 2 Gündür El Bab'ı Neden Vuramıyor
Diyarbakır'da 11 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı!
Tırnak Mantarı Kangrene Davetiye Çıkarıyor!
Kar Yağışının Ardından Bu Manzara Oluştu
Darbecilerin Diğer Whatsapp Grubu Ortaya Çıktı
Aselsan Suudi Arabistan'da Sadec Llc Şirketini Kurdu
Deaş El-Bab'a 3 Çeşit Patlayıcı Yerleştirmiş
Anayasa Komisyonunda 3. Madde De Kabul Edildi
Kar Nedeniyle Köyde Mahsur Kalan Yaşlı Kadın Kurtarıldı
Esed Askerleri Tahliyenin Ardından Halep'teki...

dolar 3,54'e yükseldi

DOLAR 3,54'E YÜKSELDİ

Dolar, TL karşısında yükselişe geçerek 3,54 seviyesine ulaştı.

Tarih : 28 Aralık 2016, 12:14
Puan Ver : Dolar 3,54'e Yükseldi(7/10)5


Dolar, TL karşısında yükselişe geçerek 3,54 seviyesine ulaştı.



Güne TL karşısında 3,52 seviyesinden başlayan dolar yukarı yönlü harekete geçti. Dolar/TL paritesi, saat 11: 50 itibariyle 3,5412 düzeyine ulaştı. Kur, şu sıralarda 3,5425'ten işlem görüyor.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Dolar  354  E  Yükseldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER