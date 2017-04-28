DOLAR 3,54 SEVİYELERİNDE
Dün 3,5556 seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesini gören dolar kuru Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın 'sıkı duruşun süreceği' mesajıyla 3.54'e geriledi
Dün 3,5556 seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL bügün de düşüşünü sürdürerek 3,5412 seviyesini gördü.
3 OCAK'TAN BU YANA...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) önceki günkü faiz kararının ardından dolar/TL'de başlayan gerileme dün de devam ettiği ve 3,5550 ile 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye kadar indi.
Euro da 3,87'nin üzerinde seyrediyor.
kaynak:sabah
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