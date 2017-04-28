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dolar 3,54 seviyelerinde

DOLAR 3,54 SEVİYELERİNDE

Dün 3,5556 seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesini gören dolar kuru Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın 'sıkı duruşun süreceği' mesajıyla 3.54'e geriledi

Tarih : 28 Nisan 2017, 17:43
Puan Ver : Dolar 3,54 Seviyelerinde(9/10)11


Dün 3,5556 seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL bügün de düşüşünü sürdürerek 3,5412 seviyesini gördü.



3 OCAK'TAN BU YANA...



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) önceki günkü faiz kararının ardından dolar/TL'de başlayan gerileme dün de devam ettiği ve 3,5550 ile 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye kadar indi.



Euro da 3,87'nin üzerinde seyrediyor.



 



kaynak:sabah








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