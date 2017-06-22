DOLAR 3.53 SEVİYESİNDE
Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.5314 seviyesinde. Dolar dün günü 3.5310'dan kapatmıştı.
Euro/TL 3.9506'dan işlem görürken, euro/dolar 1.1170 seviyesinde yer alıyor. Brent petrol 44.77, altının ons fiyatı da 1252.68 dolardan işlem görüyor.
Doların global anlamda değerlenmesi ve petroldeki düşüş gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde baskı yaratıyor. Hafta başından bu yana, gelişmekte olan ülke piyasalarının dolara karşı çok güçlü bir tablo oluşturamadığı dikkat çekiyor. Bu gelişmeler çerçevesinde dün 3.55'i test eden dolar kuru, sonrasında yeniden 3.53 seviyesine gevşedi.
kaynak:milliyet
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