Bağdadi Yüksek İhtimalle Öldürüldü
Bim, Yeni Şirket Kuruyor
19 Yarışmasında Rekor Ödül.. 1 Milyon Tl Kazandı!
Hamidou Traore, Karabükspor'da
Eski Tbmm Başkanı Karaduman Vefat Etti
Fetö'den Gözaltına Alınan Üsteğmene Adli Kontrol
Cumhurbaşkanlığı'ndan Flaş 'katar' Açıklaması
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Fetö'den Gözaltında
Guatemala'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem
Genç Çiftçi Projelerine Hibe Desteği
İşte Sigara İsteğini Azaltan Tüyolar!
Tsk Açıkladı: 3 Terörist Öldürüldü
Fahriye Evcen'in Gelinliği Göz Kamaştıracak
Alex Tyus, Galatasaray'a Veda Etti
Tüm Türkiye'de Ücretsiz
Facebook Hesaplarına 'kopya Koruması' Geliyor
Kırşehir Merkezli Fetö/Pdy Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı
Diyarbakır'da İş Adamlarına Yönelik Terör Operasyonu
Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Karşılama!
Safranbolu Belediye Başkanı Görevden Alındı

dolar 3.53 seviyesinde

DOLAR 3.53 SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3.5314 seviyesinde. Dolar dün günü 3.5310'dan kapatmıştı.

Tarih : 22 Haziran 2017, 09:45
Puan Ver : Dolar 3.53 Seviyesinde(9/10)10


Euro/TL 3.9506'dan işlem görürken, euro/dolar 1.1170 seviyesinde yer alıyor. Brent petrol 44.77, altının ons fiyatı da 1252.68 dolardan işlem görüyor.



Doların global anlamda değerlenmesi ve petroldeki düşüş gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde baskı yaratıyor. Hafta başından bu yana, gelişmekte olan ülke piyasalarının dolara karşı çok güçlü bir tablo oluşturamadığı dikkat çekiyor. Bu gelişmeler çerçevesinde dün 3.55'i test eden dolar kuru, sonrasında yeniden 3.53 seviyesine gevşedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Dolar  353  Seviyesinde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER