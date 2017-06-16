

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3,5206 seviyesinde. Dolar dün günü 3.5220'den kapatmıştı.







Euro/TL 3,9250'den işlem görürken, euro/dolar 1,1144 seviyesinde yer alıyor. Brent petrol 46.95, altının ons fiyatı da 1252,76 dolardan işlem görüyor.







Fed'in faiz kararının ardından 3.4750 seviyelerine kadar düşüş yaşayan dolar/TL kuru, dün TCMB'nin faiz kararının ardından yeniden yükselişe geçti. Merkez Bankası, faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyerek para politikasındaki duruşunu korudu. TCMB'nin faiz kararı ardından kayıplarını geri alan kur 3.52 seviyesinin üzerini test etti.







kaynak:milliyet