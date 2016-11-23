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dolar 3.40'ı aştı! dolar ne kadar oldu?

DOLAR 3.40'I AŞTI! DOLAR NE KADAR OLDU?

Sabah saatlerinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacağı haberi ile dolar/TL 3.37'nin altına inen dolar gün içerisinde 3.40'ı aştı.

Tarih : 23 Kasım 2016, 15:44
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Dolar/TL'de ekonomi yönetiminin alacağı kararlar ve Merkez Bankası'nın yarın sonuçlarını açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantısı ana gündem olmaya devam ediyor.



Bu sabah saatlerin 3.3850 seviyelerinde işlem gören dolar/TL Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) bu akşam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacağı haberi ile yönünü aşağı çevirerek 3.37'nin altını test etti. Ardından yükselişe geçen dolar 3.40 seviyesini de aşarak rekora yaklaştı. Dolar/TL saat 15.24 itibariyle 3.4019 seviyelerinde.



Euro ise gün içerisinde 3.60'ı aştı. Euro saat 15.24 itibariyle 3.6104 seviyesinde işlem görüyor.



 



kaynak:sözcü








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