

Dolar/TL, ABD seçimlerine ilişkin beklentilerin yarattığı küresel iyimserliğe rağmen artan iç siyasi tansiyonla dün geç saatlerde 3.18'e kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Bu sabah 3.18'in altında işlem gören dolar yeniden 3.18'in üzerine çıktı. Dolar 3.1840 seviyesine işlem görüyor.







Dün mesai saatlerinde 3.1745'e kadar yükselerek tarihi zirvesini gören dolar/TL gece saatlerinde ise illikit piyasada 3.18'i test etti. Kur bu sabah ise saat 08.43'te 3.1707/3.1740 seviyesinde işlem gördü.







Bankacılar, HDP'li bazı vekillerin tutuklanması sonrası hız kazanan TL'deki değer kaybı ve gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışma sürecinin kısa vadede son bulacağına ilişkin de endişe taşıyorlar. Piyasalarda ABD seçimleri yakından takip edilirken iç piyasada ise Eylül ayına ilişkin sanayi üretimi verileri yakından izleniyor.







kaynak:hürriyet