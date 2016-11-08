Cumhurbaşkanı Erdoğan Fsru Projesi Açılış Töreninde Konuşuyor
Yılbaşı Sonrası Sağlıklı Beslenin
Eski Futbolcular İçin Fetö İddianamesi Kabul Edildi
Fb Taraftarı Trabzonspor Deplasmanına Alınmayacak
İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı

dolar 3.18 tl ile tarihi zirvede

DOLAR 3.18 TL İLE TARİHİ ZİRVEDE

Dolar/TL artan iç siyasi tansiyon ile 3.18'i aşarak yeni tarihi zirvede.

Tarih : 08 Kasım 2016, 10:51
Puan Ver : Dolar 3.18 Tl İle Tarihi Zirvede(5/10)2


Dolar/TL, ABD seçimlerine ilişkin beklentilerin yarattığı küresel iyimserliğe rağmen artan iç siyasi tansiyonla dün geç saatlerde 3.18'e kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Bu sabah 3.18'in altında işlem gören dolar yeniden 3.18'in üzerine çıktı. Dolar 3.1840 seviyesine işlem görüyor.



Dün mesai saatlerinde 3.1745'e kadar yükselerek tarihi zirvesini gören dolar/TL gece saatlerinde ise illikit piyasada 3.18'i test etti. Kur bu sabah ise saat 08.43'te 3.1707/3.1740 seviyesinde işlem gördü.



Bankacılar, HDP'li bazı vekillerin tutuklanması sonrası hız kazanan TL'deki değer kaybı ve gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışma sürecinin kısa vadede son bulacağına ilişkin de endişe taşıyorlar. Piyasalarda ABD seçimleri yakından takip edilirken iç piyasada ise Eylül ayına ilişkin sanayi üretimi verileri yakından izleniyor.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Dolar  318  Tl  İle  Tarihi  Zirvede    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER