DOLAR 3,06'YI AŞARAK YENİ REKORUNU GÖRDÜ
Dolar, Türk Lirası karşısında yeni rekor seviyesini Asya piyasalarındaki işlemlerde 3,06 seviyesini aşarak gördü. Euro da yine sabahın erken saatlerinde 3,44 seviyesine dayandı. Sepet kur ise 3,24'ü geçti. Doların yeni tarihi zirvesi 3,0620 oldu.
Dolar/TL geceki işlemlerde 3.0620 ile yeni tarihi zirveyi görmesi ardından bu sabah saat 0814'te 3.0505/3.0525 seviyesinden işlem görüyor.
Sepet bazında ise 3.2500 ile tarihi zirvesini görmesi ardından aynı saatte 3.2361/3.2387 seviyesinde.
Euro/TL ise 3.4221/3.4252 seviyesinde.
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