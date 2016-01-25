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dolar 3 liranın altını gördü

DOLAR 3 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

Küresel piyasalarda yaşanan pozitif hava gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazanmasını sağlarken, dolar/TL, 2,9991 ile son iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

Tarih : 25 Ocak 2016, 11:22
Puan Ver : Dolar 3 Liranın Altını Gördü(8/10)5


Geçen hafta petrol fiyatlarındaki toparlanmanın yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının yeni bir parasal genişleme sinyali olarak algılanması ve Japonya Merkez Bankasından (BoJ) teşvik beklentileriyle dolar gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetti.



Geçen hafta boyunca 2,9995 - 3,0615 aralığında hareket eden dolar/TL, bugün Asya piyasalarında 2,9991 ile son 2 haftanın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, şu dakikalarda 3,0040 seviyesinden alıcı bulurken, avro/TL en yüksek 3,2564'ü görmesinin ardından 3,25 sınırında dengelendi.








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