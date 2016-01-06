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dolar 3 ay sonra 3.00 tl'nin üzerine çıktı

DOLAR 3 AY SONRA 3.00 TL'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

TL, Çin kaynaklı ekonomik endişeler ve diğer gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısındaki düşüşüne paralel olarak değer kaybına bugün de devam etti.

Tarih : 06 Ocak 2016, 11:30
Puan Ver : Dolar 3 Ay Sonra 3.00 Tl'nin Üzerine Çıktı(10/10)10


Dün saat 16.49'da 2.9735/2.9742 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah en son 2 Ekim'de gördüğü 3.0061 seviyesine kadar yükseldikten sonra saat 09.15'te 3.0000/3.0010 seviyesindeydi.



Euro/TL ise 3,2345 seviyesinde.



"3,07'LERE YENİDEN ÇIKABİLİRİZ"

Bir bankanın döviz işlemcisi, "Çin yuanındaki değer kaybı gelişmekte olan ülke para birimlerinde de baskı yaratıyor. TL'de Ortadoğu'daki jeopolitik riskler ve TCMB'ye ilişkin endişeler de etkili. Kurda bugün yön yukarı görünüyor önümüzdeki günlerde 3.07'lerdeki zirveyi de görebiliriz" dedi.



 








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