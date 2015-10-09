Dolar/TL bu sabah 20 Ağustos'tan beri en düşük olan 2.8900'a kadar geriledikten sonra 2.8950 seviyesinden işlem görüyor.



Dolar/TL, dün öğleden sonra başlayan düşüş eğiliminin devam etmesiyle, bu sabah 20 Ağustos'tan beri en düşük olan 2.8900'a kadar geriledi.







Dolar/TL, saat 0841'de 2.8953/2.8969 seviyesinden işlem görüyor. Sepet bazında TL, aynı saatte 3.0816/3.0836, Euro/TL ise 3.2687/3.2704 seviyesinde.