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dolar 2,90'nın altını gördü

DOLAR 2,90'NIN ALTINI GÖRDÜ

Dolar/TL bu sabah 20 Ağustos'tan beri en düşük olan 2.8900'a kadar geriledikten sonra 2.8950 seviyesinden işlem görüyor.

Tarih : 09 Ekim 2015, 10:00
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Dolar/TL, dün öğleden sonra başlayan düşüş eğiliminin devam etmesiyle, bu sabah 20 Ağustos'tan beri en düşük olan 2.8900'a kadar geriledi.



Dolar/TL, saat 0841'de 2.8953/2.8969 seviyesinden işlem görüyor. Sepet bazında TL, aynı saatte 3.0816/3.0836, Euro/TL ise 3.2687/3.2704 seviyesinde.








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