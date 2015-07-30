BD Merkez Bankası'nın (Fed) dün sonlanan toplantısının ardından dünyanın en büyük ekonomisine dair parlak bir görüntü çizmesiyle dolar küresel piyasalarda değer kazanırken dolar/TL de buna paralel güne yükselişle başladı. Dolar 2.78'i geçerek 2.7842'ye kadar çıktı.



BD Merkez Bankası'nın (Fed) dün sonlanan toplantısının ardından dünyanın en büyük ekonomisine dair parlak bir görüntü çizmesiyle dolar küresel piyasalarda değer kazanırken dolar/TL de buna paralel güne yükselişle başladı. Dolar 2.78'i geçerek 2.7842'ye kadar çıktı.







Piyasalar bugün yılın üçüncü enflasyon raporuna odaklanacak. Fed açıklamasında ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlenmeye devam ettiğini söyleyerek, politika yapıcıların Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında faizleri artırmaları için kapıyı açık bıraktı.