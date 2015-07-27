O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

dolar 2,77`yi aştı!

DOLAR 2,77`Yİ AŞTI!

Geçen haftaya 2.6550 civarında başlayan ve Cuma günü 5 haftanın zirvesi olan 2.7535`i test eden dolar/TL bu gün de 2,77`yi aştı.

Tarih : 27 Temmuz 2015, 16:36
Puan Ver : Dolar 2,77`yi Aştı!(6/10)8


Geçen haftaya 2.6550 civarında başlayan ve Cuma günü 5 haftanın zirvesi olan 2.7535`i test eden dolar/TL bu gün de 2,77`yi aştı.



Suruç'ta meydana gelen patlamanın ardından yurtiçinde saldırı olaylarının devam etmesi, PPK ve IŞİD'e karşı başlatılan askeri operasyonlar ve operasyonların ardından PKK'ın ateşkesi sona erdirmesiyle artan güvenlik endişeleriyle geçen hafta sert değer kaybeden kur ve faizde siyaset ve jeopolitik gelişmeler izlenmeye devam edecek.



Geçen haftaya 2.6550 civarında başlayan ve hafta boyunca gelişmekte olan para birimlerinden negatif ayrışarak yukarı yönlü bir trend izleyen dolar/TL Cuma günü 5 haftanın zirvesi olan 2.7535'i test etti.



 








Etiketler: Dolar  277`yi  Aştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER