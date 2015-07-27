Geçen haftaya 2.6550 civarında başlayan ve Cuma günü 5 haftanın zirvesi olan 2.7535`i test eden dolar/TL bu gün de 2,77`yi aştı.



Geçen haftaya 2.6550 civarında başlayan ve Cuma günü 5 haftanın zirvesi olan 2.7535`i test eden dolar/TL bu gün de 2,77`yi aştı.







Suruç'ta meydana gelen patlamanın ardından yurtiçinde saldırı olaylarının devam etmesi, PPK ve IŞİD'e karşı başlatılan askeri operasyonlar ve operasyonların ardından PKK'ın ateşkesi sona erdirmesiyle artan güvenlik endişeleriyle geçen hafta sert değer kaybeden kur ve faizde siyaset ve jeopolitik gelişmeler izlenmeye devam edecek.







Geçen haftaya 2.6550 civarında başlayan ve hafta boyunca gelişmekte olan para birimlerinden negatif ayrışarak yukarı yönlü bir trend izleyen dolar/TL Cuma günü 5 haftanın zirvesi olan 2.7535'i test etti.







