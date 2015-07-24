DOLAR 2.75'İ TEST ETTİ
Şanlıurfa Suruç'ta meydana gelen patlamanın ardından saldırı olaylarının devam etmesi ve gelişmekte olan para birimlerinde yaşanan dolar kaynaklı değer kaybı ile dolar/TL 16 Haziran'dan beri ilk kez 2.75'i gördü.
Şanlıurfa Suruç'ta meydana gelen patlamanın ardından saldırı olaylarının devam etmesi ve gelişmekte olan para birimlerinde yaşanan dolar kaynaklı değer kaybı ile dolar/TL 16 Haziran'dan beri ilk kez 2.75'i gördü.
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