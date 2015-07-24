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dolar 2.75'i test etti

DOLAR 2.75'İ TEST ETTİ

Şanlıurfa Suruç'ta meydana gelen patlamanın ardından saldırı olaylarının devam etmesi ve gelişmekte olan para birimlerinde yaşanan dolar kaynaklı değer kaybı ile dolar/TL 16 Haziran'dan beri ilk kez 2.75'i gördü.

Tarih : 24 Temmuz 2015, 16:12
Puan Ver : Dolar 2.75'i Test Etti(6/10)5


Şanlıurfa Suruç'ta meydana gelen patlamanın ardından saldırı olaylarının devam etmesi ve gelişmekte olan para birimlerinde yaşanan dolar kaynaklı değer kaybı ile dolar/TL 16 Haziran'dan beri ilk kez 2.75'i gördü.








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