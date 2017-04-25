Dolar/TL Fransa seçimlerinin gelişen ülke para birimlerinde yarattığı iyimserlikle 2 ayın en düşük seviyelerinde işlem görürken, piyasalar iç siyaset ve AB ile ilişkiler takip ediyor.



Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarının gelişmekte olan para birimleri başta olmak üzere küresel risk iştahında yarattığı iyimserlikle dolar/TL iki ayın en düşük seviyesinde işlem görüyor.



Devam eden küresel risk iştahının etkisiyle kurda bugün de iyimserlik sürerken dolar fiyatları güne 3.57 seviyesinden başladı. Dolar/TL en düşük 3.5708 seviyesini görürken, saat 09.38 itibarıyla bankalararası piyasada 3.5765 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL en son 23 Şubat'ta 3.57 seviyesini görmüştü.



Euro/TL ise 3.88 seviyesinde işlem görüyor.



Dolar/TL Cuma günü akşam işlem gördüğü 3.65'li seviyelerden önce dün itibarıyla 3.60'ın altında gerilerken dün günü 3.59'lu seviyelerde tamamlamıştı.







kaynak:hürriyet