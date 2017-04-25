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dolar 2 ayın en düşük seviyesinde

DOLAR 2 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Dolar/TL Fransa seçimlerinin gelişen ülke para birimlerinde yarattığı iyimserlikle 2 ayın en düşük seviyelerinde işlem görürken, piyasalar iç siyaset ve AB ile ilişkiler takip ediyor.

Tarih : 25 Nisan 2017, 10:55
Puan Ver : Dolar 2 Ayın En Düşük Seviyesinde(6/10)5


Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarının gelişmekte olan para birimleri başta olmak üzere küresel risk iştahında yarattığı iyimserlikle dolar/TL iki ayın en düşük seviyesinde işlem görüyor.



Devam eden küresel risk iştahının etkisiyle kurda bugün de iyimserlik sürerken dolar fiyatları güne 3.57 seviyesinden başladı. Dolar/TL en düşük 3.5708 seviyesini görürken, saat 09.38 itibarıyla bankalararası piyasada 3.5765 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL en son 23 Şubat'ta 3.57 seviyesini görmüştü.



Euro/TL ise 3.88 seviyesinde işlem görüyor.



Dolar/TL Cuma günü akşam işlem gördüğü 3.65'li seviyelerden önce dün itibarıyla 3.60'ın altında gerilerken dün günü 3.59'lu seviyelerde tamamlamıştı.



 



kaynak:hürriyet








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