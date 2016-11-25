

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Lirası'nın dolara karşı değer kaybeden ikinci para olduğunu ifade ederek, “Uzmanlar şöyle hesap ediyorlar. ABD Başkanı'nın göreve başladığı, ana kadar kurdaki oynama sürecek. 1,5 ay boyunca dalgalanma olacak. Merkez Bankası faiz kararını kendisi verdi. Biz taraftarı değiliz, inşallah hayırlı olur” dedi.



Yıldırım, dün gece TRT Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, özetle şunları söyledi:



“Yaşadığımız son dalgalanmayı esas alırsanız, bu bir şoktur. Türkiye'de bölücü terör. İçeride dışarıda DEAŞ'a karşı savaş veriyoruz. 15 Temmuz olmuş. FETÖ'ye karşı mücadele. Bunların Avrupa'daki ABD'deki uzantılarına savaş veriyoruz. Üst üste gelse başka bir ülkede, bir hayal edin. Darmadağın olur. Trump'ın sürpriz şekilde iş başına gelmesi, dünyadaki oyunları ezberleri bozdu. Dünyanın ekonomik senaryosu değişti. Trump, ‘dışarıdaki ABD parasını çekeceğim' dedi. Çin'e vergi koyacağını söyledi. Gelişmiş ülke paralarının geri çağrılması demektir. Küresel dalgalanma da böylece başladı. Para politikaları bakımından Merkez Bankası kararlarını alıyor. Bizim alacağımız tedbirler de var. Biz doğrusu artırmadan başka araçlarla bu iş yapılabilir mi buna yoğunlaştık son kararı Merkez Bankası kendisi verdi. İnşallah hayırlı olur. Sermayeye kısıtlaması yok. Alçakça dedikodu yayıyorlar. Bunların kasıtlı yayıldığını biliyoruz. Türk Lirası bakımından sıkışıklık yok. Planlandığı gibi gidecek her şey. Dalgalanmadan durulma olmaz.



Alçak örgüt, 15 Temmuz'da da altın vuruş yapamadığı için Türkiye'de ekonomiyi algıyı nasıl bozarız diye, müthiş bir operasyon yaptılar. Sermaye ve özel sektöre mesajımız şu; kayyumlar atandı. FETÖ şirketi, ortaklar yüzünden bütün şirket suçlandı. Eli kolu bağlandı. Bunu değiştirdik. 1-2 ortak varsa ayıralım, şirketi cezalandırmayalım dedik. Atanan kayyumlar işlerinin ehli değil. TMSF'ye verdik yetkiyi. Mahkemeler TMSF'yi kayyum atadı.



Uzmanlar aralıka kadar böyle geçecek diyor. Sözleşmeleri devlet Türk parası ile yapacak. Yabancılar için bu söz konusu değil. Tercihimiz; vatandaşlarımız da ticari mukaveleyi milli para üzerinden yapsın. AVM'de kiralar var, rezidanslarda, ofislerde. Bu çağrıdır; kendi paramıza hak ettiği itibarı gösterelim.



(Kayyuma devredilen şirketlerin piyasaya ödeme yapmaması) Durum tespiti yapılıyor. İllet bir örgüt. Örgütün tespitinde çok zorlanıyoruz. Faaliyetlerinin tespitinde zorlanıyoruz. Zaman kaybı oluyor ama her gün bir önceki güne göre daha iyi konumdayız."



'Avrupa'ya daha fazla zarar verir'



Başbakan Yıldırım, AP'nin Türkiye ile müzakerelerin durdurulması kararına ilişkin, 'İlişkilerin kopması Türkiye'ye zarar verir, Avrupa'ya daha fazla zarar verir. Türkiye olmasa mülteciler Avrupa'yı istila edecekler, Avrupa bunu görmeli." dedi.



Başbakan Yıldırım, Şanghay İşbirliği Örgütü ile ilişkiler konusunda, "Bu bir tehdit değil, Avrupa'ya karşı bir meydan okuma da değil. Burada karşılıklı irade var. Uzakdoğu ülkeleri, Çin, Rusya, Orta Asya ülkeleri bunlar, ilişkilerimizi hem siyasi hem ekonomik olarak geliştirmek istiyorlar, biz de geliştirmek istiyoruz. Olay bundan ibaret. Yoksa 'AB olmazsa Asya birliği olur' gibi bir zorunlu tercih peşinde değiliz, bunun böyle görülmesinde fayda var." şeklinde konuştu.



"Seçimler birlikte yapılacak ve 2019'da olacak"



Tasarı halindeki "Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında açıklama yapan Yıldırım şunları söyledi:



"Milletvekilleri seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte yapılacak ve 2019'da olacak. 2019'dan sonra fiilen yüzde 100 cumhurbaşkanlığı sistemi uygulanacak ama bu arada geçiş süreci tamamlanmış olacak. Yüzlerce, binlerce mevzuat yenilenecek."



MB'nin faiz kararı



Yıldırım MB'nin aldığı faiz kararına ilişkin, 'Çok aceleci bir karar olarak görüyorum. Türkiye bu şokları daha önce de yaşadı. Biz bunu 2008, 2009 krizlerinde de yaşadık atlattık. 2023'te Gezi ile başlayan süreci de atlattık. Çok uzağa gitmeye lüzum yok. Darbe taşebbüsünde faiz zirve yapmıştı. İçerde dışarda savaş veriyoruz. FETÖ'ye karşı amansız bir savaş veriyoruz. Bütün bu şartlar üst üste geldiğinde başka bir ülke olsa darmadağın olurdu.' ifadelerini kullandı.







kaynak:dünya