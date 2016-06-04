

Hafta boyunca 2.95 civarında sakin bir seyir izleyen dolar/TL, beklentilerin oldukça altında kalan tarımdışı istihdam verisinin ABD'de faiz artırım beklentilerini ötelemesiyle yaklaşık 1 ayın en düşük seviyelerine geriledi, 10 yıllık tahvil faizi düştü.







ABD'de tarım dışı istihdam Mayıs'ta 38,000 ile beş yıldan uzun bir sürenin en düşük artışını kaydederek beklentilerin oldukça altında kaldı. İstihdam piyasasındaki bu zayıflık Fed'in faizleri artırmakta zorlanabileceğine işaret etti.







İşsizlik ise kısmen işgücüne katılımın gerilemesine paralel olarak yüzde 5'ten yüzde 4.7'ye geriledi.







Reuters anketine katılan ekonomistler Mayıs ayında 164,000 kişilik istihdam artışı beklerken, işsizlik oranının da yüzde 4.9'a gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.







