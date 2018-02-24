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'Dolandırmak'tan 10 yıl hapsi istenen taksici: Çıkışı kaçırdım

'DOLANDIRMAK'TAN 10 YIL HAPSİ İSTENEN TAKSİCİ: ÇIKIŞI KAÇIRDIM

Karaköy'den aldığı Suudi müşterilerini İstanbul'u dolaştırarak Sabiha Gökçen'e götüren ve hakkında dolandırıcılıktan 10 yıl hapis istenen taksici, "Köprü çıkışını kaçırdım" dedi.

Tarih : 24 Şubat 2018, 08:50
Puan Ver : 'dolandırmak'tan 10 Yıl Hapsi İstenen Taksici: Çıkışı Kaçırdım(8/10)4

İstanbul'da taksicilik yapan E.C.'ye, Karaköy'den aldığı Suudi Arabistanlı müşterilerini İstanbul turu attırarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürdüğü iddiasıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan taksici, "Otoyola saptıktan 1 kilometre sonra müşteriler telefonla birilerini aramaya başladı. Telefonla Taksim'de inen adamla görüştürmek istediler. O karmaşada yolun Sabiha Gökçen çıkışını kaçırdım" dedi.

MÜŞTERİYİ TAKSİMDEN ALDI

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre, geçen yıl eylül ayında yaşanan olayla ilgili Habertürk'e konuşan taksici, o gün müşterileri akşamüstü saat 17.00 sıralarında Karaköy'den aldığını anlattı:

"Taksim'de müşterilerden biri indi. Türkçe biliyordu. Bana, 'Sabiha Gökçen Havalimanı'na ne kadar hızlı gidebilirsin?' diye sordu. Adama 2'nci köprüyü geçtikten sonra yolda trafik olduğunu söyledim. Köprüyü geçtikten sonra Sabiha Gökçen'e 16 dakika olduğunu gösteren bir tabela olduğunu belirttim. Adam o yoldan gitmemi söyledi. 2'nci köprüyü geçince o tabeladan içeri girdik.

"ÇIKIŞI KAÇIRDIM, ONLAR GÖRDÜ KIYAMET KOPARDI..."

Otoyola saptıktan 1 kilometre sonra müşteriler telefonla birilerini aramaya başladı. Telefonla Taksim'de inen adamla görüştürmek istediler. O karmaşada yolun Sabiha Gökçen çıkışını kaçırdım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne gittiğimizin farkında değildim. Bir baktım, köprünün 2 ayağı karşımda. Rengim attı, boncuk boncuk terlemeye başladım. Müşteriler köprüyü görünce kıyameti koparttı. Köprüye girmek zorundaydım. Yolları bilmediğim için en sonunda İkitelli'den çıktım. 2'nci köprü üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittim."

"ÜCRET ALMADIM, O GECE BANA ZARAR VERDİ"

Kimseyi dolandırmaya kalkmadığını söyleyen E.C., aracı Sabiha Gökçen Dış Hatlar'a çektikten sonra müşterisiyle arasında geçenleri şöyle aktardı:

"Taksim'de indirdiğim adam telefonda 'Arkadaşlarım uçağı kaçırdı, 8 bin lira para vereceksin' dedi. Bizi havalimanı karakoluna götürdüler. Taksimetre 380 lira para yazmış. Otoban ve köprü ücretleri de var. O gece bana 450 liraya patladı. Müşterilerden 1 kuruş bile almadım. Ben de Arap müşterilerden davacı oldum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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