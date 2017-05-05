

28 yaşındaki Turgut Türk, filmlere konu olacak yöntemle dolandırıcılara para kaptırdı. Başına gelen bu hikâyeyi senaryolaştıran genç adam, hazırladığı senaryoyu Cem Yılmaz'a satmak istedi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan ret cevabı alan genç, FSM köprüsündeki korkuluklara çıkarak hayatına son vermek istedi. Polislerin intihardan vazgeçirdiği Turgut Türk, hazırladığı senaryoyu şimdi Şafak Sezer'e satmak istiyor.







28 yaşındaki Turgut Türk, İstanbul Fatih'te yaşıyordu. Genç adam, okulunu bitirdikten sonra askere gitmeye karar verdi. Para biriktirmek isteyen Türk, araba kullanmayı çok seviyordu. Özel bir araç alım-satım ve kiralama firmasına şoför olarak başvuran genç adam, şirkette günlük makam şoförlüğü yapmaya başladı.







Genç, kendisini komisyoncu olarak tanıtan Cemil H. ile ilk işine başladı. Turgut, Süleyman Demirel'in eski avukatına arsa satmak istediğini belirten bir komisyoncuyla, Didim'e gitti. Akbük isimli tatil köyünde 220 adet villa satmaya çalışan sözde komisyoncu, Süleyman Demirel'in eski avukatıyla restoranda buluştu. Pazarlığı kızıştırmak isteyen komisyoncu, bir de kendisine sahte bir kabadayı süsü vermek istedi. Bunun için Turgut Türk ve yanındaki çalışma ekibinden kendisi adına koruma ve lüks araçlar temin ettirdi. Restorandaki buluşma sonunda arazi gezimi ve villa bakımı yapıldı. 16 gün yapılan alım-satım işi avukatın vazgeçmesi ardından hüsranla sonuçlandı.







KÖYLÜYÜ DE DOLANDIRDI







Sözde komisyoncu Cemil H., iddiaya göre gittiği köyde petrol işi yapacağım vaadiyle köy halkından da yüksek meblağlar da para aldı. Arsa ve villaları avukata satamayan komisyoncu 16 günün sonunda İstanbul'a dönmeye karar verdi. Fakat, komisyoncu araç kiraladığı şirkete olan borcunu ödeyemeyeceğini anlayınca mola verdikleri Bursa'da, genç şoförü yalnız bırakarak sırra kadem bastı.







DOLANDIRILDI, SENARYO YAZDI







İstanbul'a firmaya dönen genç şoför ise durumu izah edemedi. Cemil H.'nin olan borcunu şoförden almak isteyen firma yetkilileri Turgut Türk'e senet imzalattı. Genç adam, imzaladığı senedin borçlarını ödemeye çalışırken 2016 yılı başlarında ise dolandırıldığı öyküyü senaryolaştırmaya karar verdi. Turgut, 7 ay boyunca başına gelen olayı satır satır kâğıda döktü çalıştı. Yazdığı senaryoyu arkadaş ve aile çevresine anlatan genç adam, hazırladığı senaryoyu satmaya karar verdi.







kaynak:sabah