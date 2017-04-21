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dolandırıcının kimliği polisi bile şaşırttı

DOLANDIRICININ KİMLİĞİ POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Maltepe'de bir markette sahte para vermeye çalışan genç kız, iş yeri sahibinin dikkatiyle suçüstü yakalandı.

Tarih : 21 Nisan 2017, 10:24
Puan Ver : Dolandırıcının Kimliği Polisi Bile Şaşırttı(10/10)8


Sahte para ve hırsızlıktan 3 farklı arama kaydı bulunan genç kız  Maltepe'de yakalandı. Edinilen bilgiye göre; ilçede bulunan markette ufak bir alışveriş yapan 20 yaşındaki şüpheli K.K. elinde bulunan sahte 100 TL'yi iş yeri sahibine verdi.



Genç kızdan şüphelenen market sahibi yaptığı kontrolde paranın sahte olduğunu anlayarak durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dolandırıcıyı görünce şaşkınlık yaşadı. Genç kızı gözaltına alan polis yaptığı incelemede dolandırıcının “Parada sahtecilik ve hırsızlık” suçlarından 3 farklı aramasının bulunduğu belirlendi. Polis merkezine götürülen şüpheli K.K. buradaki işlemlerimin ardından adliyeye sevk edilecek.



 



kaynak:milliyet








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